Auto troppo veloci vicino alle case, in arrivo cinque nuovi autovelox

Sono già stati installati dal Comune ma entreranno in funzione solo nei prossimi giorni. Cinque nuovi autovelox hanno fatto la loro comparsa nelle strade di Salgareda e sono pronti a multare gli automobilisti più indisciplinati.

Le nuove colonnine sono state posizionate: nella frazione di Arzeri, a Campodipietra, in via Soldati (direzione argine) e ben due hanno trovato posto nella frazione di Vigonovo. Il problema dell'alta velolcità a pochi passi dalle case era diventato insostenibile per molti residenti con bambini piccoli. L'amministrazione comunale ha deciso allora di correre ai ripari installando le nuove colonnine che entreranno in funzione a rotazione per i primi mesi. Il piano del sindaco Favaretto è quello di aumentare ancor di più la lotta all'alta velocità posizionando altri tre velox, oltre alle cinque già posizionate. Uno di questi sarà installato a Campobernardo nelle vicinanze della pista ciclabile che verrà realizzata nei prossimi mesi. Gli automobilisti sono avvisati: d'ora in avanti a Salgareda i limiti di velocità dovranno essere rispettati.