Terraglio Est: installato un nuovo autovelox, sarà attivo da inizio marzo

Traffico in aumento sul Terraglio Est, una novità che ha portato il Comune di Casier alla decisione di investire sulla sicurezza stradale. Dopo due settimane di controlli di prova, iniziati lo scorso 11 febbraio, l'amministrazione locale ha deciso di attivare in maniera definitiva, dai primi di marzo, l'autovelox sul primo tratto del Terraglio Est.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nelle due settimane di controlli erano stati una cinquantina gli automobilisti che avevano superato il limite di velocità. Dalla prossima settimana, lunedì 4 marzo, chi verrà pizzicato dal velox dovrà pagare una multa molto salata. In totale a Casier sono nove i rilevatori di velocità presenti lungo le strade comunali. Sette di questi sono stati acquistati di recente, a dimostrazione dell'impegno del Comune nella lotta all'alta velocità. Il velox lungo il primo tratto del Terraglio Est sarà inserito a rotazione con le altre colonnine e i controlli saranno effettuati in più giorni della settimana. Parallelamente la polizia locale unificata di Casier e Preganziol sta attivando in questi giorni analoghi controlli anche nel territorio comunale di Preganziol. Gli automobilisti sono avvisati: tragredire i limiti di velocità non sarà più possibile.