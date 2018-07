Autovie, le previsioni traffico per il weekend e chiusure per lavori

TREVISO Informarsi prima di partire sulla situazione della viabilità utilizzando la app InfoViaggiando oppure chiamando il numero verde 800.99.60.99 o, ancora consultando il sito www.infoviaggiando.it Un consiglio valido sempre ma ancora più utile per la A4 Venezia-Trieste dove sono attivi i cantieri per la realizzazione della terza corsia. Sia chi parte per le vacanze, sia chi si sposta soltanto per il fine settimana può pianificare meglio il viaggio se conosce la situazione.

Le previsioni di Autovie Venete, per quanto riguarda il fine settimana indicano, per la A4, un aumento dei transiti già dal pomeriggio di venerdì 13 luglio soprattutto in direzione Trieste. Altrettanto intenso, durante tutta la giornata il flusso in A57 tangenziale di Mestre. Bollino rosso per sabato 14, con traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, in entrambe le direzioni, con possibili code e rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste-Lisert e in prossimità degli svincoli in direzione mare. Anche sull’autostrada A23 Palmanova Tarvisio si prevede traffico sostenuto – in particolare al mattino - in direzione Palmanova. Stessa situazione sulla A57 Tangenziale di Mestre. Più tranquilla la giornata di domenica 15 con transiti elevati in entrambe le direzioni di marcia sulla A4 Venezia Trieste, mentre sulla A57, sarà la carreggiata in direzione Trieste quella più “trafficata”. I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, durante questo fine settimana, dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 del mattino alle 16,00 nella giornata di sabato 14, mentre domenica non potranno circolare dalle 7 del mattino alle 22,00.

Chiusura tratto autostradale nella notte fra sabato 14 e domenica 15 luglio. La chiusura, in vigore dalle 21,00 alle 6,00 del mattino, riguarderà il tratto di A4 compreso fra Portogruaro e lo svincolo di Palmanova in direzione Trieste e il tratto da nodo di Palmanova fino a Portogruaro in direzione Venezia (quindi potrà entrare al casello di Palmanova soltanto chi è diretto verso Udine). Saranno chiuse anche, ovviamente, le entrate e le uscite dei caselli di Latisana e San Giorgio di Nogaro nonché l’entrata di Portogruaro in direzione Trieste. Chiusa anche la A23, nel tratto Udine Sud nodo di interconnessione con la A4 in direzione nodo di Palmanova nonchè l’entrata di Udine Sud in direzione Palmanova. Chiuse le aree di servizio di Gonars Nord in direzione Venezia, di Gonars Sud e Fratta Sud in direzione Trieste.