Autovie, continua il traffico intenso lungo l'A4

TREVISO Partono più tardi oppure arrivano da più lontano i turisti in transito sulla A4 Venezia Trieste perché rispetto agli anni scorsi il flusso si intensifica nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, mentre nelle prime ore del mattino pur essendo sostenuto non è congestionato. Non è l’unico cambiamento nelle abitudini dei vacanzieri, però, che rispetto al passato si spostano di più sia durante la settimana, sia nella giornata di domenica.

Un bilancio vero e proprio si potrà fare a fine stagione, naturalmente, ma la tendenza pare proprio essere quella di una maggior distribuzione delle partenze che non sono più concentrate soltanto nel fine settimana. La rete autostradale di Autovie Venete, in ogni caso, è decisamente sotto pressione e la Concessionaria segnala code di 5 chilometri in uscita alla barriera di Trieste Lisert, code in uscita a Redipuglia, code in uscita a Portogruaro e code a fisarmonica caratterizzate dal fenomeno dello stop and go su tutto il tratto San Stino di Livenza – Bivio A4/A23 in direzione Trieste.

Durante la giornata è stato attivato il by pass virtuale (ovvero percorso consigliato) sulla A4 in direzione A34 Villesse-Gorizia per sdoppiare il flusso di traffico diretto verso Trieste e alleggerire così la barriera di Trieste Lisert. Intenso ma scorrevole il traffico sulla A23 in direzione nodo di Palmanova