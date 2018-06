Avanzo di bilancio: San Pietro di Feletto investe su sicurezza e manutenzione

SAN PIETRO DI FELETTO L’amministrazione comunale ha chiuso nelle scorse ore il bilancio consuntivo del 2017 con un avanzo di amministrazione da subito utilizzabile di 241 mila euro, di cui 55 mila circa destinati, per legge, a finanziare gli investimenti.

Buona parte della quota di avanzo di amministrazione, ha permesso, da subito, di cambiare le fonti di finanziamento di alcune spese di investimento già previste per il 2018, in modo da renderle subito realizzabili, tra le principali: il sentiero Papa Giovanni XXIII (30 mila euro), l’acquisto di mezzi per la viabilità (55 mila e 400 euro), la progettazione di alcune opere pubbliche (25 mila euro), la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica (17 mila euro), la manutenzione straordinaria di via Tiziano Vecellio (16 mila euro) e la realizzazione dell’attraversamento pedonale in località Casotto (15 mila euro).

Le fonti di finanziamento liberate dall'avanzo, andranno così ad alimentare ulteriori investimenti, tra i quali: 21 mila 650 euro per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, arrivando ad un finanziamento complessivo di oltre 41 mila euro; la previsione di ulteriori 30 mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi; la manutenzione straordinaria delle strade comunali che viene finanziata per ulteriori 17 mila euro. Nel 2017, i principali investimenti realizzati dal Comune sono stati: i lavori di contenimento dell’inquinamento luminoso del paese, l’efficientamento energetico della palestra di Rua, i lavori di consolidamento del ponte di Manzana, la messa in sicurezza della scuola media di Rua, gli impianti espositivi della galleria della sede municipale.