AziendAperta XL si fa smart: ecco la consulenza ai giovani per la ricerca di lavoro

Il progetto di orientamento al lavoro AziendAperta XL si fa smart e propone ai giovani un nuovo spazio di consulenza attraverso vere e proprie simulazioni online in cui mettersi alla prova per la ricerca attiva del lavoro, con il supporto degli educatori. Promosso dai 29 Comuni della Conferenza dei Sindaci di Asolo, con il Comune di Montebelluna capofila, e finanziato dalla Regione Veneto, AziendAperta XL è il progetto che propone ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni, opportunità di conoscenza e orientamento al mondo del lavoro e delle professioni attraverso visite guidate aziendali e incontri, in partnership con moltissime imprese e realtà produttive del territorio.

L’idea nasce per continuare a garantire, in questo momento di lontananza forzata e di insicurezza, il supporto ai giovani nell’orientamento e nell’esplorazione del mercato del lavoro, così come nella costruzione del proprio percorso professionale, attraverso il contatto telefonico e colloqui individuali. Gli educatori della cooperativa La Esse, che coordina il progetto, saranno a disposizione, per tutta la durata dell'emergenza, per rispondere alle domande e dare nuovi stimoli, attraverso dei live-quiz. Uno strumento che permette di approfondire le esigenze dei giovani partecipanti, motivando e orientando le loro scelte a breve e a lungo termine, con vere e proprie simulazioni per la ricerca attiva on line: dove è possibile cercare un’offerta di lavoro, come scrivere una presentazione del proprio profilo professionale, come analizzare le proprie competenze…il tutto da remoto, con una guida che passo dopo passo, accompagna alla ricerca.

In questo tempo di isolamento forzato, di solitudine ma anche di smarrimento, è importante mantenere un canale di apertura per restituire generatività e uno sguardo positivo verso un futuro, il più prossimo possibile, in cui sarà necessario ripartire con energia e strumenti adeguati per il proprio percorso professionale. Il servizio AziendAperta XL smart è disponibile ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, concordando un appuntamento al 3480128685 / www.aziendaperta.it.