Le baby cicogne rischiano di morire: salvate grazie all'incubatrice

Si chiamano Tony e Stark, proprio come Iron Man, il celebre supereroe Marvel. Due nomi di certo non casuali per le baby cicogne dell'Oasi Cervara venute al mondo lo scorso 1 maggio.

Un mese prima della loro nascita, il personale del parco aveva deciso di togliere le loro uova dalla voliera perché, con le basse temperature e il maltempo degli ultimi giorni, le due baby-cicogne non sarebbero sopravvissute. Messe in incubatrice, sotto le lampade termiche a oltre 30 gradi della nursery, Tony e Stark sono venuti al mondo il 1 maggio. Tony è stato il primo a nascere, seguito poche ore dopo da Stark. Dopo essere usciti dai loro gusci d'uovo i piccoli sono rimasti al caldo nella nursery e potranno incontrare la loro mamma solo nelle prossime settimane. Le uova lasciate dal personale dell'oasi nella voliera per non creare un eccessivo trauma alla madre hanno avuto problemi con la nascita e una cicogna non è riuscita a sopravvivere al maltempo di questi giorni. Per adesso Tony e Stark hanno iniziato a mangiare aumentando di peso. La felice notizia della loro nascita è stata subito diffusa sui social dove ha subito raccolto decine di "Mi piace" e condivisioni mentre i primi visitatori di maggio dell'oasi hanno avuto addirittura la fortuna di vedere dal vivo i due teneri e piccolissimi animali.