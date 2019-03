Baby-vandali in centro: intasano gli scarichi e allagano i bagni di bar e locali

Hanno tra i 14 e 15 anni, girano incappucciati con un foulard sulla bocca che lascia intravedere solo gli occhi e il naso. Entrano nei bar e nei locali del centro e, senza dire una parola, si dirigono subito verso i bagni dove riempiono i water di carta igienica e poi tirano l'acqua, allagandoli completamente e rendendoli inagibili.

E' questo l'identikit di un gruppo di giovani vandali che, da alcune settimane, sta creando non pochi disagi ai titolari degli esercizi pubblici di Montebelluna. L'ultimo episodio in ordine di tempo, come riportato da "La Tribuna di Treviso", è avvenuto domenica scorsa, verso sera, in un bar di piazza Negrelli. Quattro ragazzini sono arrivati davanti al locale: due sono rimasti fuori e due sono entrati. Incappucciati e senza dire una parola si sono subito diretti verso i bagni posizionati nel seminterrato. Lì sono rimasti chiusi dentro diversi minuti per poi uscire ed andarsene in tutta fretta senza aver consumato. Insospettito, il titolare del bar è sceso per vedere cos'avevano combinato e si è ritrovato davanti il caos totale. I due giovani avevano intasato i water con i rotoli di carta e avevano tirato l'acqua allagando l'intero seminterrato. Come se non bastasse, nel bagno si poteva avvertire anche un forte odore di cannabis, segno che i due giovani avevano fumato durante la loro spaccata. Impossibile riconoscerli: i due avevano il volto coperto. Il colpo di domenica scorsa non sarebbe stato il primo per il bar di piazza Negrelli. Alcune settimane fa gli stessi ragazzini avevano sparso per terra tutti i tovagliolini di carta dopo aver aperto le confezioni custodite nel locale adiacente al bagno del bar. Domenica la baby-gang è tornata a colpire e questa volta i danni sono stati molto più ingenti.