Badante ubriaca abbandona un'anziana e manda il traffico in tilt: ricoverata

E' stato necessario l'intervento di ben quattro carabinieri per bloccare una badante russa di 43 anni che, poco dopo le 19.30 di mercoledì 31 ottobre, ha mandato in tilt il traffico di via Maddalena a Oderzo.

L'episodio a dir poco surreale è stato riportato da "La Tribuna di Treviso" che racconta come la sera di Halloween la badante, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, abbia abbandonato sulla sedia a rotelle l'anziana di cui doveva prendersi cura. In pieno stato confusionale la donna è poi scesa in strada, camminando fino a raggiungere Via Maddalena a pochi passi dal cimitero di Oderzo. Qui la donna ha iniziato a spostarsi pericolosamente in mezzo alla strada, costringendo gli automobilisti in transito a schivarla. Alcuni di loro hanno subito allertato il 118 che, dopo pochi minuti, è arrivato sul posto. Quando la donna ha visto l'ambulanza si è opposta con tutte le sue forze al ricovero gettandosi sulle auto ferme in mezzo alla carreggiata. Il personale medico ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri che solo dopo lunghi sforzi sono riusciti a caricare la donna, di corporatura particolarmente robusta, all'interno dell'ambulanza. La badante è stata ricoverata in pronto soccorso e sottoposta a una cura disintossicante. Nei suoi confronti è stato steso un lungo verbale da parte delle forze dell'ordine che, nelle prossime ore, potrebbero sanzionare la donna per i reati di abbandono e ubriachezza.