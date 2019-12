Schiacciato da un rotolo di fieno, 40enne ricoverato in ospedale

Erano le 11.26 di lunedì mattina, 9 dicembre, quando B.R, 40enne di Vidor, è rimasto schiacciato da un rotolo di fieno cadutogli addosso. Da una prima dinamica dell'accaduto, ancora al vaglio, sembrerebbe che l'uomo sia stato travolto mentre stava lavorando in un terreno situato in Via Cal Nova a Vidor. Un incidente improvviso che ha richiesto l'intervento sul posto di un'ambulanza del Suem 118 e dell'elisoccorso con cui l'uomo è stato ricoverato in ospedale a Treviso. Per lui si sospetta una frattura del femore. Al momento è ancora ricoverato in stato di osservazione. Sul posto anche le forze dell'ordine per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.