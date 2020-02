Trovata morta nella culla a soli 5 mesi: addio alla piccola Azzurra

San Vendemiano è in lutto per la tragica scomparsa di Azzurra Dalle Crode, la bimba di soli 5 mesi che, giovedì 20 febbraio, non si è più svegliata dalla sua culla. Inutili i tentativi di rianimarla: si è trattato di una tragica "morte bianca".

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" l'autopsia sul corpo della piccola ha confermato che la causa del decesso è stata la "Sindrome della morte improvvisa del lattante". A dare per primo l'allarme è stato papà Derrik, dopo aver visto che la piccola non si era svegliata giovedì mattina. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 che hanno provato a rianimare la neonata sul posto. Capendo la gravità della situazione è stato disposto il trasferimento in pronto soccorso ma ormai per la piccola Azzurra era troppo tardi. Il suo cuore non ha più ripreso a battere. Nata lo scorso settembre, avrebbe dovuto essere battezzata dopo Pasqua. La sua scomparsa ha lasciato senza parole tre comunità: la frazione di Zoppè (paese d'origine di mamma Romina), Pianzano di Godega dove la famiglia ha vissuto per un periodo e il Comune di San Fior. I funerali della piccola verranno celebrati domani, lunedì 24 febbraio, alle 14.30 nella chiesa di Zoppè.