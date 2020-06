Corte delle rose, apre il bar Corona XX: «Ispirato al Coronavirus»

Non si tratta di una provocazione ma il bar Corona XX ha già fatto molto discutere ancora prima della sua inaugurazione ufficiale. Il nuovo locale dal nome a dir poco evocativo, è pronto ad aprire i battenti in Corte delle Rose a Conegliano.

Come riportato da "Qudpnews", la titolare sarà Tatiana Racovit, residente a Conegliano e già alla guida del Caffé Puntiglio, sul Ponte della Madonna, chiuso nel 2015 per le troppe spese. Nonostante la crisi economica legata alla pandemia degli ultimi mesi, Tatiana Racovit ha deciso di aprire la sua nuova attività, nella speranza di poter aiutare chi è rimasto senza lavoro, rifocillando i coneglianesi desiderosi di tornare al bar. L'apertura era prevista per il 1 giugno ma è stata posticipata alla serata di oggi, martedì 2 Giugno. A far discutere i residenti, però, non è stata tanto l'apertura di un nuovo bar in Corte delle Rose quanto il nome scelto dalla titolare per la nuova attività. Non avendo nomi precisi in mente, ha deciso di chiamare "Corona XX" il suo locale (dove la doppia x sta per il numero romano "venti") prendendo ispirazione proprio dalla pandemia globale di questi mesi. Nessuna provocazione quindi, solo una trovata a dir poco singolare, per avviare la nuova attività. Mossa azzeccata, visto il clamore suscitato dal bar ancor prima dell'apertura