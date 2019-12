Bar da Giangi, polemica sull'orario di chiusura: il titolare scrive a Mattarella

E' finita sul tavolo del Presidente della Repubblica la polemica scoppiata tra il sindaco di Salgareda e lo storico bar Da Giangi nella frazione di Vigonovo. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il sindaco Favaretto ha ordinato al locale, dallo scorso marzo, la chiusura anticipata alle ore 22 per mettere fine agli schiamazzi notturni segnalati dai residenti della zona.

Come riportato da "La Tribuna da Treviso" i gestori del locale, infuriati per il provvedimento, hanno deciso di scrivere una lettera al Presidente Mattarella chiedendogli di annullare l'ordinanza emessa dal sindaco. Nel caso in cui il titolare non rispettasse la chiusura obbligata entro le 22, il bar da Giangi verrebbe multato dal Comune con una sanzione che potrebbe superare addirittura i mille euro. Scaduti i termini per poter fare ricorso al Tar, il titolare del locale ha deciso di scrivere al Presidente della Repubblica per chiedere l'annullamento dell'ordinanza. Quel che è certo è che la risposta di Mattarella potrebbe impiegare anche più di un anno prima di arrivare senza contare che l'ordinanza, prima di essere annullata, dovrebbe superare l'approvazione anche del Ministero e del Consiglio di Stato. Un iter non proprio semplice ma il titolare del bar non sembra per nulla intenzionato a demordere.