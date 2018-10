Troppi schiamazzi: il Comune fa chiudere in anticipo il bar dei Buranelli

"Il bar Drop perde il pelo ma non il vizio", potrebbe commentare qualcuno parafrasando un proverbio molto conosciuto. Il celebre locale notturno con vista sui Buranelli di Treviso è finito di nuovo al centro delle cronache locali dopo l'ordinanza che il Comune ha emesso ai danni del bar del centro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, da oggi in avanti le porte del Drop dovranno essere chiuse alle ore 23 invece che alle 2 di notte. Una stangata non indifferente per un locale abituato a lavorare soprattutto nelle ore notturne. Il rapporto con i residenti era però diventato insostenibile, soprattutto negli ultimi tempi. Urla, musica a tutto volume e gente molesta fino a tarda notte avevano portato gli abitanti di via Campana e vicolo Palestro a lamentarsi più e più volte con gli uomini delle forze dell'ordine. Già a febbraio la giunta Manildo aveva imposto un mese di chiusura anticipata al locale e i gestori avevano deciso di portare avanti di loro spontanea volontà il nuovo orario fino ad aprile. Poi, con l'arrivo dell'estate, le serate fino a notte inoltrata erano riprese a tutto volume e insieme a loro erano tornate a farsi sentire le polemiche dei cittadini. Nelle scorse ore, la giunta Conte sembra però aver messo la parola fine all'intera vicenda. Il bar Drop dovrà chiudere tassativamente i battenti alle 23 in punto. Un colpo non indifferente per la movida del centro città.