Barchessa crollata a Codognè: ancora nulla di fatto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tic-toc-tic-toc. Il tempo scorre e ormai sono passati due anni esatti dal crollo della barchessa in piazza Europa. In paese se n'è parlato molto ed anche in Consiglio comunale. Il nostro gruppo nei mesi scorsi ha presentato un'interpellanza, a cui l'Amministrazione ha risposto affermando che presto qualcosa si sarebbe mosso, dopo aver invitato il privato ad agire anche attraverso i giornali. Nonostante queste premesse non è ancora successo nulla. Tutto è fermo al giugno 2016. Anzi, l'area messa in sicurezza e transennata è aumentata in estensione. Lo “spettacolo” per chi passa per piazza Europa ed ha a cuore Codognè è avvilente e contrasta con i lavori portati a termine da poco e con la bellezza della vicina Villa Toderini. Riteniamo che il nostro paese debba fare il possibile per essere attraente ed invogliare privati ad investirvi tempo e denaro, in particolare in piazza Europa, potenziale area di sviluppo urbanistico per il nostro Comune. Punti di degrado come questo, invece, rischiano di agire da freno. Auspichiamo quindi che l'Amministrazione sproni davvero il privato ad intervenire, con la consapevolezza che MAEG possa valorizzare Codognè all'interno del territorio comunale come ha già fatto all'esterno, esportandone il nome attraverso il proprio lavoro.