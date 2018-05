Battesimo civico: il comune di Giavera dona ai diciottenni la Costituzione italiana

GIAVERA DEL MONTELLO Sabato 26 Maggio si terrà, nella splendida cornice di villa Wassermann, la ceriomnia del battesimo civico. Un evento importante e molto sentito che vedrà coinvolti tutti i diciottenni di Giavera ai quali sarà consegnata la Costituzione italiana come simbolo del loro ingresso nella vita civica del Paese.

"Un'iniziativa a cui teniamo molto e particolarmente importante in questi anni di totale disaffezione dalla vita politica del nostro Paese, dove essere "politico" è visto ormai come un insulto e non come un'attività meravigliosa da svolgere al servizio dei cittadini" ha dichiarato il sindaco di Giavera. L'evento si terrà alle ore 18:15. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.