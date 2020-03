Coronavirus: Benetton Group chiude tutti i negozi per due settimane

Benetton Group ha deciso di chiudere da domani, giovedì 12 marzo, tutti i suoi negozi in Italia per le prossime due settimane. In questa situazione di emergenza e preoccupazione, dopo aver da subito messo in atto una serie di misure per tutelare la salute dei propri dipendenti e di tutte le persone che entrano nei negozi, è arrivata la decisione di chiudere del tutto i punti vendita italiani del gruppo.

«Il nostro augurio - scrivono i vertici dell'azienda - è, in questo modo, di portare un tangibile contributo a un ritorno alla normalità più rapido possibile. Il nostro invito a tutti è di restare a casa e fare, ognuno, la propria parte» concludono. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, infine la famiglia Benetton ha annunciato che donerà un milione di euro alla sanità pubblica per far fronte all'emergenza Coronavirus.