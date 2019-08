Benetton svela la sua nuova collezione: le foto sono di Oliviero Toscani

La nuova campagna di Oliviero Toscani presenta la collezione Autunno Inverno 2019 di United Colors of Benetton, firmata da Jean-Charles de Castelbajac.

Due ragazze dai capelli esplosivi. Un tipo pallido con un berretto rosso. Un gruppo variopinto e sorridente di amici. L’immaginario evocato da Toscani è il mondo ottimista, colorato e fuori dagli schemi che ha fatto la storia del marchio. Creata dal designer e artista francese Jean-Charles de Castelbajac, la collezione mette in scena un universo pop e ultracontemporaneo, in palette color block, arricchita da incursioni nel mondo dei fumetti e dal mitico “punto maglia”, il vecchio logo Benetton che segna l’eterno ritorno del cool. La campagna Autunno-Inverno 2019 di United Colors of Benetton apparirà online, in affissione e sulla stampa nazionale e internazionale, a partire da fine luglio.