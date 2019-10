United Colors of Benetton apre un negozio pop-up a Los Angeles

A ottobre, United Colors of Benetton aprirà le porte al suo primo pop up store negli Stati Uniti. Allestito nel centro commerciale Santa Monica Place, il pop-up inaugura il 25 ottobre e rimarrà aperto per quattro settimane, fino al 24 novembre. Raccontando l'evoluzione del marchio, che sotto la direzione artistica di Jean-Charles de Castelbajac ha portato a un nuovo approccio al design ispirato allo streetwear e alla moda sostenibile, il negozio offrirà le linee esclusive presentate per la prima volta nel corso della sfilata A/I 2019 durante la Milano Fashion Week.

Il pop up sarà un vero e proprio monumento fisico al dna del marchio, in cui l'energia dei colori, la competenza italiana nella, i dettagli creativi e lo spirito sporty-chic si mescolano, dando vita a un universo pop contemporaneo. Il negozio è anche una rappresentazione delle ampie proposte di e-commerce. «Ad eccezione dei capi in mostra, il pop-up di Santa Monica opererà senza alcun inventario - afferma Andrea Rossetto, rappresentante di United Colors of Benetton per il mercato statunitense - I clienti potranno provare e interagire con i capi, ma poi tutti gli acquisti saranno effettuati attraverso il portale online presente anche in negozio e spediti direttamente a casa». Benetton è leader mondiale nel settore della moda e della produzione. Da sempre coinvolta nel ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, l'azienda ha implementato una gestione responsabile e sostenibile delle proprie operazioni con lo scopo di creare un ambiente migliore per il mondo della moda. Più recentemente, United Colors of Benetton si è impegnata a utilizzare entro il 2025 esclusivamente cotone sostenibile: biologico, riciclato o proveniente da agricoltori aderenti a Better Cotton Initiative (BCI). Tutti i capi saranno disponibili sulla nuova piattaforma di e-commerce statunitense us.benetton.com. La spedizione è gratuita con un acquisto superiore ai 50 USD; inoltre è possibile richiedere gratuitamente cambi e resi.