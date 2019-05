Benetton rugby sfida Munster ai playoff: maxischermo in Piazza Trentin

L'annuncio è arrivato dal sindaco di Treviso, Mario Conte: la partita Munster-Benetton Rugby sarà trasmessa in diretta su un maxischermo in piazza Silvio Trentin, nel cuore della città.

Una bellissima sorpresa per tutti gli appassionati trevigiani della palla ovale. Nei giorni scorsi i Leoni avevano conquistato l'accesso ai playoff di Guinness Pro14, una vera impresa per la squadra trevigiana. Il sogno, ora, è quello di poter continuare il più a lungo possibile anche in quest'ultima fase della competizione. Giocando la prima partita in trasferta, lontano dallo stadio Monigo, il Comune ha ben pensato di venire incontro ai tifosi del Benetton che non potevano seguire la squadra fuori casa installando un maxischermo in piazza Silvio Trentin. La partita verrà trasmessa dalle ore 16 di sabato 4 maggio a ingresso gratuito. «Sarà un match fondamentale - commenta il sindaco Conte - ci aspettiamo una grande affluenza di tifosi per sostenere i Leoni in quest'impresa».