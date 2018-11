Benetton Rugby: riapre la tribuna est dello stadio Monigo

Una bella notizia per tutti i tifosi del Benetton Rugby. I lavori di copertura della tribuna est allo stadio Monigo sono avviati alla conclusione e la struttura dovrebbe essere agibile nelle prossime settimane.

Una riapertura molto attesa da tutta la società trevigiana che ha colto l'occasione della riapertura della tribuna per presentare anche la campagna abbonamenti della stagione 2018/2019. Sarà nuovamente attiva da lunedì 3 fino a venerdì 14 dicembre oltre alle giornate dell’8 e del 29 in occasione delle gare casalinghe contro Harlequins e Zebre Rugby Club. Con l’apertura della Tribuna Est, coloro che non si fossero ancora abbonati avranno modo di farlo recandosi nella sede del centro sportivo “La Ghirada” di Treviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18. Inoltre, proprio a causa dell’apertura ritardata della Tribuna Est dovuta ai lavori di costruzione che hanno portato alla copertura della stessa, il Benetton Rugby ha voluto riservare ai suoi futuri abbonati un prezzo speciale. Gli abbonamenti avranno da ora validità per 8 incontri totali: 6 partite di Guinness Pro14 e 2 di European Rugby Challenge Cup. I prezzi degli abbonamenti per la nuova tribuna saranno i seguenti: Intero (75 euro), Over 65 (50 euro), Donna (40 euro), Studente universitario (35 euro), Under 18 (10 euro), Under 8 (5 euro). Per i pagamenti saranno accettati contanti, bancomat e carte di credito Quest’anno, a differenza delle scorse stagioni, acquistare il biglietto in anticipo converrà per chi lo acquista su ticketone.it o alla Ghirada, il prezzo del biglietto sarà inferiore. L'invito della società è forte e chiaro: «Vi aspettiamo tutti allo stadio».