Betoniera perde una parte del carico in strada: code e rallentamenti al traffico

Pomeriggio di disagi per chi si è trovato, dopo pranzo, a dover transitare in auto nella zona del ponte Bailey a Ponte della Priula. Lunedì 18 marzo, verso le ore 15, una betoniera ha perso gran parte del carico che stava trasportando lungo la carreggiata.

Una scia di terra e detriti finita in mezzo alla corsia di marcia creando non pochi disagi agli automobilisti in transito. Nessun danno grave nell'incidente, ma tanti disagi per la viabilità. Immediato l'intervento sul posto del personale stradale che ha provveduto a ripulire la strada con una ruspa e vari operatori. Nel giro di qualche ora la situazione è tornata alla normalità e il traffico è tornato a scorrere senza problemi.