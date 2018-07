Prima i mobili poi i libri! Villa GIovannina pronta ad ospitare la biblioteca

VILLORBA La Biblioteca Comunale di Villorba si trasferirà in autunno al primo piano della Barchessa di Villa Giovannina. Un trasferimento atteso da tempo e che si sta perfezionano perché si è infatti conclusa la gara per la fornitura degli arredi. Sarà quindi la G8 Mobili srl di Benevento, già fornitrice della Biblioteca Centrale dell’Università di Trento e del- la Biblioteca Scientifica dell’Università di Salerno, ad arredare, entro 70 giorni, il nuovo spazio culturale (di ben 260 mq) al primo piano della Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba. L’arredamento sarà tutto in materiale multistrato di Okoumè, debitamente certificato, come previsto dal progetto redatto gratuitamente dall’architetto Dario Frosi.

L’importo a base di gara era di 82mila euro sul quale la ditta ha offerto un ribasso del 7%, oltre a fornire 60 sedie lettura e i mobili per lo spazio bimbi a titolo di proposta migliorativa. L’arredamento è coperto da una garanzia post vendita di 10 anni.