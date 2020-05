Fase 2: controlli in bicicletta per la Polizia locale di Oderzo

Nuova dotazione per i vigili urbani di Oderzo, coerente con il progetto comunale di sviluppo per la mobilità lenta e adottata per essere sempre più vicini ai cittadini.

Tre biciclette con telaio rinforzato ed ergonomico, ruote antiforatura, con colori e dotazioni a norma, complete di caschetto e giubbetto catarifrangente. Da venerdì 15 maggio gli agenti della Polizia locale potranno muoversi per le vie del paese in sella alle loro nuove biciclette per controllare ancora con più attenzione il territorio comunale. Il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, ha commentato la notizia con queste parole: «Ringrazio ancora la nostra Polizia municipale per il super impegnativo e fondamentale lavoro che hanno svolto in questo difficile periodo di emergenza sanitaria e auguro anche a loro la ripartenza di un periodo più sereno, sempre al fianco e al servizio dei cittadini».