Lavori in stazione dei treni: la biglietteria chiude per venti giorni

Venti giorni senza biglietteria per le centinaia di viaggiatori che ogni giorno partono e arrivano alla stazione dei treni di Mogliano Veneto. La chiusura, al via da domani, mercoledì 8 gennaio, è dovuta a una serie di lavori di ristrutturazione che interesseranno lo scalo ferroviario fino a lunedì 27 gennaio. Un disagio non da poco per chi è solito raggiungere Venezia o Treviso dal paese situato lungo il Terraglio.

Quest'anno la stazione di Mogliano festeggia i suoi primi 170 anni di storia. Un traguardo importante, che ha convinto Trenitalia a mobilitarsi per rimettere a nuovo il look dello scalo ferroviario. I lavori di ristrutturazione andranno avanti per 20 giorni. I treni non subiranno variazioni ma chi viaggia senza abbonamento ma solo con i biglietti non potrà più recarsi in biglietteria. Le alternative in ogni caso non mancheranno: le biglietterie automatiche self service resteranno in funzione. I biglietti si potranno acquistare anche nei punti vendita autorizzati Sisal, Lottomatica e in tabaccheria, sul web con sito e app di Trenitalia o nelle agenzie di viaggio abilitate. Soluzione un po' più costosa quella di acquistare il biglietto a bordo del treno con un sovrapprezzo di 5 euro. Trenitalia ha avvisato da tempo i viaggiatori di Mogliano dell'inizio dei lavori con annunci in stazione e sui treni. I disagi più grandi per i viaggiatori potrebbero verificarsi la mattina con la presenza degli studenti diretti a scuola o nei weekend quando turisti e viaggiatori aumentano per raggiungere la vicina Venezia. In ogni caso 20 giorni dovrebbero passare in fretta senza dimenticare che, dal 27 gennaio, i moglianesi potranno godere di una stazione e di una biglietteria nuove di zecca.