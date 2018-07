Una biglietteria per bus e corriere in stazione dei treni: Coalizione civica scrive al sindaco

TREVISO "Ci sembra molto utile che, all’interno della stazione ferroviaria di Treviso, fossero installate a disposizione dei turisti una o più biglietterie automatiche per acquistare i biglietti di autobus e corriere di Mobilità di Marca".

E' questa la richiesta scritta che Luigi Calesso e Cristiana Sparvoli hanno inoltrato nelle scorse ore al sindaco di Treviso, Mario Conte. Il problema, non da poco, è la mancata presenza di una biglietteria automatica per l'acquisto di biglietti Mom all'interno della stazione dei treni trevigiana. Da molto tempo infatti chi arriva a Treviso in treno dopo le ore 19.30 non può acquistare nessun biglietto per l'autobus o la corriera se non alla macchinetta da poco installata nella stazione delle corriere. Un servizio che ai viaggiatori della stazione dei treni non viene segnalato in alcun modo. Chi arriva di notte a Treviso non può dunque muoversi in autobus a meno che non usi l'applicazione per smartphone di Mom o aspetti direttamente la mattina successiva.

"Riteniamo che sarebbe utile dotare la stazione ferroviaria di una biglietteria automatica che consenta l’acquisto dei biglietti dell’autobus in qualunque momento della giornata, in qualunque giorno della settimana" scrivono Calesso e Sparvoli che hanno presentato la loro richiesta al neo-eletto sindaco Mario Conte. "Siamo certi che offrire questo tipo di servizio non particolarmente oneroso e di non complessa organizzazione, contribuirebbe in modo significativo a migliorare l’accoglienza di turisti e visitatori nella nostra città" concludono i due politici trevigiani.