BigRock rinnova la sua scuola di cinema e allunga a sei mesi la durata dei Master

RONCADE Animazione ed effetti speciali sono ormai elementi fondamentali dei film che vediamo sul grande schermo e oggi più che mai, in un periodo di tensione tra cinema e piattaforme di intrattenimento, fantasia e creatività fanno la differenza al botteghino. BigRock, la scuola italiana di computer grafica e visual effect di H-Farm, trova proprio nell’innovazione creativa e nella “follia costruttiva” i pilastri fondamentali della sua didattica e, per il prossimo anno accademico in partenza a settembre 2018, presenta le novità potenziando i master e portandoli tutti ad una durata di sei mesi.

L’offerta comprende tre Master professionalizzanti: Computer Grafica, storicamente il primo master della scuola, per formare le nuove generazioni di artisti degli effetti visivi per il cinema e l’animazione 3D; Concept Art, dedicato ai disegnatori digitali con lezioni di character design e matte painting; Virtual Reality, per la creazione di videogiochi ed esperienze innovative sfruttando la realtà virtuale ed aumentata. Con un incremento costante del numero di studenti e un tasso di inserimento nel mondo del lavoro che supera il 70% nei primi 12 mesi, BigRock ha deciso di uniformare la durata e il costo dei Master in Concept Art e Virtual Reality, che da tre mesi passano a sei, al pari di Computer Grafica. Una svolta importante sia per la scuola, che conferma la sua posizione leader nel settore in Italia, sia per gli studenti, che avranno la possibilità di approfondire le materie con nuove integrazioni, oltre a vivere l’esperienza in BigRock in maniera più completa e immersiva, grazie ad uno scambio, una “contaminazione” continua tra un master e l’altro.

“Tre anni fa ci siamo accorti che il panorama di futuri artisti a cui ci rivolgevamo non poteva ridursi solamente ai creatori di film e animazioni” commenta Marco Savini, fondatore di BigRock, “Abbiamo sognato due nuovi corsi, due nuove classi futuristiche, dove ogni studente potesse avere il meglio della tecnologia per rendersi conto che tutto è effettivamente possibile studiando un sacco. Dopo soli tre anni questi due corsi sono diventati tasselli fondamentali nell’ecosistema di BigRock. È giunto il momento di uniformarli al corso generalista dando tempo al tempo, per fare più cose e per innovare in maniera creativa ogni giorno di più.” BigRock rappresenta una realtà all’avanguardia nello scenario dell’animazione 3D in Europa e forma ogni anno centinaia di nuovi professionisti della computer grafica per il cinema, l’illustrazione e i videogiochi. Moltissimi ex BigRockers, oggi lavorano per le più importanti case di produzione cinematografiche - come Pixar, DreamWorks e Paramount - e i loro nomi compaiono nei titoli di coda dei grandi successi cinematografici degli ultimi anni: l’ultimo, in ordine di tempo, Avengers: Infinity War, il film che ha incassato di più nella storia del cinema.