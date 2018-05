Bike sharing: a Treviso due ore di servizio gratis per andare in bici nei weekend

TREVISO Quante volte avremmo voluto spostare indietro la lancetta dell’orologio perché in ritardo a un appuntamento? Quante volte abbiamo desiderato più tempo a disposizione per coltivare le nostre passioni, i nostri interessi, per incontrarci con i nostri amici, per andare a fare acquisti o delle commissioni? Innumerevoli.

Proprio per questo motivo, nelle scorse ore Treviso Bike ha annunciato di voler donare ai propri abbonati il regalo più prezioso: il tempo. La promozione "2 ore per te", a partire dal 12 maggio, consentirà a tutti i possessori di un abbonamento annuale al bike sharing di

Treviso di usufruire di una speciale promozione e godersi appieno in sella alle due ruote il proprio tempo. Ogni sabato e ogni domenica, le prime due ore di utilizzo non saranno soggette a scatto tariffario. Dopo [To]gether, l’iniziativa pensata per i gruppi di persone grazie agli sconti sull’abbonamento "For you", questa volta Tvbike Treviso ha voluto premiare tutti i propri utenti.

Con due ore coperte si potranno percorrere le strade del centro cittadino, immergersi sulle due ruote nel patrimonio artistico e culturale della città, riscoprendone i luoghi più suggestivi. L'iniziativa offrirà ai trevigiani la possibilità di pedalare in tutta tranquillità senza dover pensare al tempo che scorre. L'iniziativa non rappresenta solo un dono per gli abbonati al servizio di bike sharing, ma anche per l’ambiente. Più persone che rinunciano al proprio mezzo privato di spostamento significa un ambiente migliore per il futuro della città. La promozione sarà valida fino al 30 settembre, ogni sabato e domenica. Per ogni ulteriore informazione basterà visitare la sezione "2 ore per te" sul sito http://convenzioni.bicincitta.com/promozioni/36-2oreperte.