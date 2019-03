Nato prematuro, il piccolo Riccardo non ce l'ha fatta: aveva solo dieci mesi

Fossalta di Piave in lutto per la tragica scomparsa del piccolo Riccardo. Il bambino, nato prematuro lo scorso giugno, è mancato venerdì scorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per una serie di complicazioni legate al suo fragile stato di salute.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il bimbo era venuto al mondo a sole 24 settimane, il primo giugno 2018. I medici avevano cercato di fare tutto il possibile per aiutarlo a rimanere attaccato alla vita. Per tre mesi il piccolo era riuscito anche a lasciare l'ospedale e a vivere in casa con i genitori ma nelle ultime settimane un brusco peggioramento di salute gli è stato fatale. Ricoverato al Ca' Foncello, si è spento nel pomeriggio di venerdì 22 marzo. Una notizia che ha lasciato comprensibilmente sconvolti i familiari e i conoscenti della famiglia residente in provincia di Venezia. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio, 25 marzo, alle ore 15.30.