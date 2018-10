Le "bionde" di Treviso al fianco del 10° rally di Romagna Mtb

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nelle torride giornate di giugno, quando il sole picchia duro sulla testa degli atleti, le pinte del pluri-premiato Birrificio San Gabriel sono un rito irrinunciabile nel villaggio expò del Rally di Romagna. E anche nel 2019, nell’edizione del decennale, nella storica piazza di Riolo Terme, non mancherà lo stand delle “bionde” trevigiane che, come da tradizione, proporrà un’assortita degustazione di alcune delle birre più celebri dell’azienda veneta. Dall’ambra rossa, dove il radicchio incontra il luppolo, alle versioni più classiche e beverine al profumo di Baviera, fino alle tipologie stagionali come il Nera Opitergium con una selezione di malti speciali. A Riolo dunque si potrà degustare una ricca carrellata delle bionde più rinomate che, dal 1997 ad oggi, hanno fatto la storia di questo birrificio artigianale che ha scelto la strategia del marketing itinerante per far conoscere al mondo l’unicità dei suoi prodotti nati e cresciuti nella rigogliosa terra del Piave.