Buona la prima: al Biscione in pista oltre 200 ballerini di tango argentino

Buona la prima. Successo giovedì sera per la Blumilonga, la serata di ballo argentino che animerà il Biscione di Conegliano per tutta l’estate. Oltre 200 ballerini provenienti dal Veneto e dalle regioni limitrofe e qualcuno anche dall’estero, ieri sera hanno dunque dato il via ufficiale alla stagione estiva di tango, che verrà proposta ogni giovedì (tranne il 15 e il 22 agosto) fino al 12 settembre. Tanta la soddisfazione dell’associazione Centrodanza Conegliano che organizzata la manifestazione che ha il patrocinio del Comune di Conegliano. Sulle note delle grandi orchestre (da D’Arienzo a Troilo, da Di Sarli a Pugliese, solo per citarne alcune) che hanno fatto la storia di un ballo nato sulle sponde del Rio della Plata, tra Buenos Aires (Argentina) e Montevideo (Uruguay) nel corso del XIX Secolo, la suggestiva piazza aperta-coperta di piazzale Fratelli Zoppas si è trasformata in una grande sala da ballo. Non solo i passi eleganti, ma soprattutto la profonda connessione dell’abbraccio del tango sociale hanno affascinato anche i numerosi “neofiti” richiamati dalle, a volte soavi, a volte decise, note musicali.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto essere presenti per il primo dei nostri appuntamenti estivi - commenta Monica Visintin, presidente dell’Asd Centrodanza – l’affluenza è stata molto buona, tanti sono dei nostri amici affezionati, altri invece ci hanno scoperto per la prima volta. Ad unirci tutti la grande passione per il tango argentino, un ballo che porta messaggi universali, dalla condivisione alla fiducia nell’altro. In tanti poi hanno manifestato apprezzamenti per una location suggestiva, adatta alle nostre serate, in posizione strategica. Il Biscione, possiamo dirlo, si trasforma e prende forme eleganti e raffinate con questo ballo popolare”. Giovedì prossimo dunque si replica, con l’inizio della serata sempre alle ore 21.00. A coordinare l'evento i maestri Monica Visintin e Giovanni Marcon, che nel corso degli ultimi appuntamenti di settembre terranno anche delle lezioni premilonga sia per chi sa già ballare il tango sia per chi non si è mai avvicinato a questo ballo.