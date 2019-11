Black Friday alcolico, bar trevigiano serve gli spritz con il 50% di sconto

Dopo il successo dell’evento "Che spritz sei" legato alla Tiramisù World Cup e all’ideazione dello "spritz tiramisù", torna una fantastica serata di divertimento e musica al Gioja Lounge Bar del BW Premier Bhr Treviso Hotel. Venerdì 29 novembre si svolgerà infatti un aperitivo lungo fino al dopo-cena con uno sconto eccezionale, ma a tempo limitato, dalle 18 alle 23.

In perfetta linea con la giornata del Black Friday si potrà infatti approfittare del "Gioja Black Friday" durante il quale si potranno provare tutti gli spritz, i drink e i cocktail in carta con il 50% di sconto. Ospiti speciali: showcooking dello chef con il risotto per tutti e dj Max Cavasin per movimentare la serata. L'evento, a ingresso libero, sta già facendo molto discutere: da un lato moltissimi clienti non vedono l'ora di finire la settimana con un ottimo aperitivo a prezzo scontato ma dall'altro molti trevigiani hanno visto l'iniziativa come un invito al consumo di bevande alcoliche davvero di cattivo gusto oltre che nocivo per la salute dei clienti. Quel che è certo è che il bar trevigiano ha saputo trovare il modo per attirare l'attenzione su di sé.