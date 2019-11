Montebelluna al buio per colpa del maltempo, emergenza rientrata

In relazione all'interruzione del servizio di illuminazione in alcune strade della città, interviene l’assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo: «I problemi riscontrati in via Ca’ Mora e in via Ospedale, piuttosto che a Busta, sono da imputare al maltempo perché la quantità di acqua eccezionale degli ultimi giorni ha provocato infiltrazioni di umidità anche negli armadi stradali che contengono le centraline elettriche.

Per quanto riguarda la centralina che regge via Ospedale e via Ca’ Mora un primo intervento da parte degli operai comunali era stato fatto nella giornata di giovedì, asciugando e sistemando l’armadio stradale. Venerdì mattina è stato possibile riattivare il collegamento. Fermo restando che sarebbe bello non avere mai interruzioni del pubblico servizio, mi pare che in altre parti nel Veneto, purtroppo, si siano avuti danni incommensurabilmente più gravi rispetto a quelli di Montebelluna segnalati».