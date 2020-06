Animalisti in azione: scritte choc contro il parroco di Sernaglia

Mirko della Torre, parroco di Sernaglia della Battaglia, è finito ancora una volta nel mirino dell'associazione "Centopercentoanimalisti" per aver dato alle stampe un libro nel quale, secondo i militanti dell'associazione, il sacerdote sosteneva che gli animali nei circhi non sono maltrattati. Frasi che avevano portato gli animalisti a organizzare un presidio di protesta in paese, annullato a causa del lockdown.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella notte tra martedì 9 giugno e mercoledì 10 giugno, l'associazione è tornata alla carica e ha affisso sul portone della chiesa in piazza dei Martiri a Sernaglia della Battaglia, un manifesto con frasi molto pesanti e offensive indirizzate al parroco del paese. «Il parroco di Sernaglia sostiene che in 20 anni non ha mai visto casi di maltrattamento: certo i circensi non maltrattano gli animali in presenza di testimoni. Ma le botte, la fame, le scosse elettriche, gli uncini sono i mezzi abitualmente usati, per loro stessa ammissione - dichiarano i rappresentanti di "Centopercentoanimalisti" - Dalla Torre è responsabile diocesano e triveneto della Pastorale del Circo, quindi deve mantenere buoni rapporti con il suo “gregge”. Noi la pensiamo diversamente: e sia chiaro che non ce l’abbiamo con il circo in sé, ma con l’uso, abuso e sfruttamento degli Animali nei circhi. I quali Animali dovrebbero essere anch’essi creature del signore, no, don Mirko? Ma forse la sostanza del discorso è quello che proprio lei dice: gli animali “attirano gente”. Cioè, soldi» concludono gli attivisti.