Bandiere della Serenissima al posto del tricolore: blitz venetista a Caerano

CAERANO SAN MARCO Sta facendo molto discutere il blitz compiuto nella giornata di lunedì 26 giugno al Monumento ai caduti di Caerano, dove il tricolore italiano è stato rimpiazzato da due bandiere della Serenissima.

Un gesto senza dubbio di cattivo gusto nei confronti di tutti quei giovani soldati morti per difendere la Patria. In pieno giorno i responsabili del gesto sono riusciti a issare indisturbati i due vessilli cari al movimento indipendentista veneto e a posizionare, intorno alla corona d'alloro, sei piccole coppe. Venuto a conoscenza del blitz venetista ai danni del monumento, il vicesindaco Simone Botti si è subito recato sul posto per togliere i due vessilli. E' stato a questo punto che il vicesindaco ha però incontrato la resistenza di un uomo che ha cercato subito di issare le bandiere della Serenissima che Botti aveva da poco tolto. A quel punto è stato necessario l'intervento del sindaco Chiara Mazzocato per riportare la situazione alla normalità. Tra il vicesindaco e il cittadino sostenitore dell'indipendenza veneta è nato un acceso diverbio fino a quando l'uomo, insieme alla famiglia, non è stato allontanato. Solo a quel punto le autorità hanno potuto rimuovere in maniera definitiva le due bandiere e le coppe posizionate sul monumento. I responsabili del gesto non sono ancora stati identificati. L’uomo protagonista della discussione di lunedì ha negato di averle issate nei giorni precedenti. Quel che è certo è che lo spirito indipendentista è ancora vivo in molti cittadini di Caerano ma la decisione di portare i vessilli dell'indipendenza veneta in un luogo sacro alla Patria è un gesto che sfiora il vilipendio e che tutte le autorità hanno voluto condannare in modo unanime.