Gli asparagi di Badoere diventano social: saranno raccontati da quindici blogger italiani

BADOERE Dopo il successo registrato dalla Primavera del Prosecco Superiore, la nuova frontiera della comunicazione digitale targata Zetagroup Treviso si concentrerà su Germogli di Primavera, la rassegna di Unpli Treviso che promuove le feste e le zone di produzione degli asparagi di Badoere igp e di Cimadolmo Igp.

Domenica 29 aprile un nuovo blog-tour visiterà, valorizzerà e mostrerà al mondo, attraverso i social network più diffusi, Badoere e i suoi asparagi certificati, dalla rotonda alle imprese agricole del territorio,tutti accomunati dall'hashtag #germoglidiprimavera determinato a raggiungere gli stessi risultati dell'esperienza appena conclusasi tra le colline del Prosecco docg. "Saranno 15 i partecipanti, blogger e instagrammer, in arrivo da Veneto e Friuli, alla scoperta delle terre dell'asparago di Badoere - racconta Luca Pinzi di Zetagroup - C'è da dire che il contatto umano resta determinante anche in questo nuovo versante della comunicazione. La promozione digitale viene, infatti, amplificata dalla relazione umana che il territorio trasmette ai suoi visitatori, in questo caso professionisti dei social network. Raggiungere i risultati della Primavera del Prosecco Superiore non sarà facile. Con 10 tra blogger ed instagrammer provenienti da Toscana, Emilia Romagna e Veneto in quel caso abbiamo intercettato oltre 100.000 account unici. Domenica vedremo...".