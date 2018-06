Partenza con il botto per la Blumilonga del Biscione a Conegliano

CONEGLIANO Partenza con il botto per la Blumilonga estiva organizzata dal Centrodanza con il patrocinio del Comune. Giovedì sera, in piazzale Fratelli Zoppas a Conegliano i ballerini arrivati non solo da tutto il Triveneto, ma anche da diverse parti d’Italia, erano oltre 200. Fin dalle ore 21, orario di inizio della serata di ballo, il Biscione ha iniziato ad animarsi di tangueros pronti a danzare al ritmo di tango, vals e milonga.

In una location particolare e molto apprezzata dai partecipanti, per quasi tre ore, questo angolo di Conegliano si è trasformato in una vera e propria milonga porteña di Buenos Aires. Ad accogliere tutti i maestri Monica Visintin, presidente dell'Asd Centrodanza, e Giovanni Marcon, che a settembre terranno anche delle lezioni premilonga sia per chi sa già ballare il tango sia per chi non si è mai avvicinato a questo ballo. Un evento che è giunto ormai al quinto anno e che edizione dopo edizione continua ad accrescere fascino e successo. La Blumilonga estiva proseguirà per tutti i giovedì d’estate, fino al 13 settembre (tranne la sospensione del 9 e del 16 agosto).