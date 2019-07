Castelfranco: il Comune aiuta le famiglie a pagare le bollette dell'acqua

L'amministrazione comunale di Castelfranco ha deciso di dare un aiuto alle famiglie in difficoltà economiche. Nelle scorse ore l’assessorato al Sociale ha emesso il bando per ottenere il bonus per il pagamento delle bollette dell’acqua.

Il contributo è rivolto a famiglie con reddito Isee nel 2019 inferiore o uguale a 15mila euro. Gli interessati possono presentare domanda all’ufficio Servizi sociali entro il 31 dicembre 2019 provvisti di Isee, documento di identità ed ultima bolletta dell’acqua. «Piccole gocce in un mare di bisogni – commenta l’assessore, Sandra Piva – ma con questi ed altri bonus come quello per l’energia elettrica ed il gas, cerchiamo di alleviare le difficoltà di queste famiglie».