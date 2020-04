Coronavirus, quattro decessi nella Marca: 280 i pazienti dimessi

Sabato 4 aprile, il Coronavirus ha fatto registrare quattro nuovi decessi in provincia di Treviso: 2 persone hanno perso la vita al Ca' Foncello, una all'ospedale di Oderzo e una a Vittorio Veneto. Sale dunque a 122 il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza.

Il nuovo bollettino diffuso da Azienda Zero indica 1689 persone risultate positive al test del tampone, sono 24 in più rispetto a ieri sera. Numeri che fanno capire come il contagio continui a rallentare la sua corsa in Veneto. Sono 1374 le persone attualmente positive nella Marca. Numeri che crescono se si considerano i dati a livello regionale: 10946 pazienti positivi al tampone e 9399 casi attualmente positivi al virus. Stabili invece, rispetto a venerdì sera, i numeri dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva (48). La bella novità arriva dai pazienti dimessi che diventano 280, 8 in più in un giorno rispetto a ieri.. Continua a diminuire, infine, il numero di pazienti in isolamento. Venerdì sera erano 4196, sabato sera sono 4183 nella sola provincia di Treviso, 20058 in tutto il Veneto. Il picco, secondo gli esperti, dovrebbe essere raggiunto intorno al 10 aprile.