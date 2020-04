Coronavirus, il contagio rallenta di nuovo: stabili i pazienti in terapia intensiva

Dopo i dieci decessi nella sola giornata di ieri, martedì 14 aprile, il Coronavirus in provincia di Treviso subisce un nuovo rallentamento secondo i dati diffusi dal nuovo bollettino di Azienda Zero. Rispetto a ieri sera solo una persona in più è risultata positiva al test del tampone in provincia di Treviso portando a 2033 il totale dei positivi al tampone nella Marca.

L'ospedale Ca' Foncello di Treviso registra un nuovo decesso in queste ore. Il totale delle vittime nella Marca sale dunque a 172, una in più rispetto a ieri. Stabile sia il numero dei positivi attuali (1435) che il totale dei pazienti in Terapia intensiva (37), così suddivisi: 14 a Treviso, 7 a Oderzo, 7 a Montebelluna, 5 a Conegliano, 4 a Vittorio Veneto. Scende anche il numero dei ricoverati in area non critica: sono 44 al Ca' Foncello di Treviso, 65 a Vittorio Veneto, 48 al San Camillo di Treviso, 13 a Montebelluna, 8 a Castelfranco e 7 a Oderzo. In calo anche il numero delle persone in isolamento: sono scese a 2864. Dati che fanno ben sperare in un nuovo rallentamento del contagio nella Marca. In Veneto, nel frattempo, sono saliti a 14624 i pazienti positivi al test del tampone. Sono 110 in più rispetto a ieri sera. 219 i pazienti in Terapia intensiva a livello regionale mentre sono 1402 i pazienti ricoverati in area non critica in tutta la Regione di cui 186 negli ospedali della provincia di Treviso.