Coronavirus, oltre 10mila contagi in Veneto: altri due morti nella Marca

Due nuovi pazienti hanno perso la vita negli ospedali della provincia di Treviso a causa del Coronavirus. Il bollettino pubblicato giovedì 2 aprile da Azienda Zero indica infatti due decessi in più rispetto a ieri sera negli ospedali di Oderzo e Vittorio Veneto.

Sale dunque a 111 il numero delle vittime nella Marca mentre in Veneto è stata superata in queste ore la quota dei 10mila contagi. In tutta la Regione le persone risultate positive al test del tampone sono 10111, i casi attualmente positivi sono invece 8911. Numeri che fanno capire come l'emergenza non possa ancora considerarsi conclusa. Resta stabile il numero delle persone dimesse in provincia di Treviso: 266 come mercoledì sera. Sempre uguale a ieri anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono 66. Nella serata di mercoledì 1 aprile il premier Conte ha esteso tutte le limitazioni fino al 13 aprile ma ha lasciato intendere che, se i numeri dell'emergenza non dovessero migliorare nei prossimi giorni, la ripresa delle attività potrebbe slittare ancora.