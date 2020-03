Coronavirus, un nuovo decesso in ospedale a Conegliano

Il nuovo bollettino di Azienda Zero sull'emergenza Coronavirus segna 52 persone positive in più rispetto alla serata di ieri, lunedì 30 marzo. Il numero dei contagi in provincia di Treviso sale così a 1511 mentre, a livello regionale, è stata superata quota 8mila contagi (8159 per l'esatezza). Numeri in leggero calo rispetto alle scorse settimane, ma l'attenzione resta massima.

In queste ore, si è registrato un nuovo decesso in ospedale a Conegliano. Si tratta di un uomo di quasi 80 anni con varie e gravi patologie pregresse. Sono 54 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della Marca: 26 a Treviso, 6 a Oderzo, 8 a Conegliano, 6 a Vittorio Veneto e 8 a Montebelluna. Le persone in isolamento sono 4398 nella sola provincia di Treviso, 19945 considerando tutto il Veneto. Sale a 213 infine il numero di pazienti dimessi, dal 21 febbraio a oggi, negli ospedali della Marca a partire dal 21 febbraio: 130 a Treviso, 5 a Oderzo, 13 a Conegliano, 36 a Vittorio Veneto, 11 a Castelfranco e 18 a Montebelluna.