Coronavirus, guanti e mascherine obbligatori nei supermercati: stretta sui vivai

Per la prima volta in Veneto dall'inizio dell'emergenza Coronavirus il numero dei pazienti dimessi ha superato quello dei ricoverati. I pazienti dimessi sono 1031 in tutta la Regione, 82 i nuovi nati. Ad annunciarlo oggi, venerdì 3 aprile, è il Governatore Luca Zaia nel suo consueto punto stampa sull'emergenza Coronavirus.

Il Governatore ha annunciato la proroga di tutte le limitazioni fino al 13 aprile, accodandosi al decreto del Governo ma precisando alcune importante restrizioni per la nostra Regione. La stretta più forte riguarda il settore dei vivai e dei garden. Non potranno restare aperti e le vendite si dovranno effettuare solo con consegne a domicilio anche per chi lavora nel settore degli orti e dell'agricoltura. L'altra misura su cui Zaia ha voluto insistere è l'utilizzo obbligatorio da parte di negozianti e cittadini di guanti e mascherine nei negozi di alimentari e nei supermercati. Da oggi chi esce a fare la spesa dovrà avere guanti e mascherine. L'ultima novità riguarda le multe per le persone sorprese senza motivo lontano dal loro domicilio. I soldi delle multe finiranno sul conto corrente donazioni della Regione Veneto che, nelle ultime ore ha raggiunto quota 20 milioni di euro.

Il video del punto stampa del Governatore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.