Coronavirus, Zaia: «Lavoriamo per la riapertura anticipata delle attività chiuse»

Non possiamo aprire i negozi ancora chiusi andando contro il Dcpm e poi comunque si rischia di mettere a rischio le persone ma stiamo lavorando con il Governo perché sia anticipata l'apertura dei negozi ancora chiusi, forse prima della data ipotizzata del 18 maggio».

Lo ha reso noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia nel punto stampa di martedì 5 maggio, ribadendo che l'uso della mascherina e il rispetto delle regole è fondamentale per ridurre al minino il contagio. «Questo fatto è fondamentale e partendo da qui stiamo dialogando con il ministro per l'obbiettivo di portare a casa la possibilità delle Regione di decidere nei propri territori». Per la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e offerta turistica in genere Zaia ha specificato: «Il virus c'è ancora ma i dati dell'epidemia ci danno conforto e spero che per tutte queste attività si possa trovare presto una soluzione». In ogni caso, la preoccupazione è sempre la stessa: «Se non vi mettete la mascherina finisce che qualcuno lo aspettiamo in ospedale. Sono andato a fare un giro in mezzo ai campi e ho trovato persone senza mascherina: lo ripeterò fino alla nausea: non si fa così, perché si rischia di richiudere tutto».

Il video del punto stampa