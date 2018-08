Bollino nero sulla A4: code in numerosi caselli e da San Donà al Nodo di Palmanova

E’ un appuntamento che non viene mai disatteso quello con i rallentamenti e le code nei fine settimana estivi, sia in autostrada sia sulla viabilità normale in direzione soprattutto mare. Anche questo weekend conferma che sono le spiagge la meta prediletta di chi è partito per le vacanze e infatti i caselli cosiddetti balneari stanno lavorando a pieno ritmo. L’incremento del traffico, sulla rete autostradale di Autovie Venete ha iniziato a farsi sentire già da ieri – venerdì 3 agosto - con traffico superiore alla media in A4 e code a tratti che hanno caratterizzato tutta la mattinata la A23 in direzione nodo di Palmanova. Alle 14 e 30 (lo stop dei camion è iniziato alle 14,0), c’è stato una temporanea fluidificazione della circolazione che poi è ripresa con intensità e le code a tratti si sono nuovamente formate fra Portogruaro e il nodo di Palmanova direzione Trieste.

Oggi – sabato 4 agosto – giornata da bollino nero: le code a fisarmonica, infatti, stanno interessando fin da questa mattina il tratto San Donà di Piave nodo di interconnessione fra A4 e A23 in direzione Trieste mentre al Lisert la coda, in uscita, è di 4 chilometri. Per questo fin dalle 9,00 del mattino è stato attivato il by-pass virtuale (percorso consigliato, quindi, non obbligatorio) verso la A34 Villesse Gorizia per sdoppiare il flusso diretto verso Trieste e alleggerire la barriera del Lisert. Molto affollate le aree di servizio con code anche piuttosto lunghe davanti all’ufficio che vende le vignette nell’area di servizio di Duino Nord. Nonostante il “pass” per la Slovenia sia venduto in numerose aree di servizio (sulla A57 a Bazzera Sud; sulla A4 a Fratta Sud, Calstorta Sud, Gonars Sud, Duino Sud e Duino Nord; sulla A28 a Brugnera Sud e Gruaro Ovest; sulla A23 a Zugliano Est e a Zugliano Ovest), l’abitudine di fermarsi nell’ultima utile prima del confine è difficile da cambiare. Code in uscita e in entrata si registrano a Latisana, in uscita a Redipuglia, San Stino di Livenza, San Donà di Piave.