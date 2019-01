Bollo auto: tassa dimezzata per tutti i possessori di vetture storiche

La deputata veneziana Ketty Fogliani, componente della Commissione Trasporti alla Camera, ha annunciato un'importantissima novità per tutti i possessori di auto certificate di rilevanza storica.

Tutti i veicoli compresi tra i 20 e i 29 anni d'età saranno infatti esenti dal pagamento del bollo auto. «Non si tratta di incentivare l’inquinamento o lasciare in circolazione veicoli pericolosi, al contrario - spiega Fogliani - Il provvedimento che dimezza la tassa di possesso per le auto e le moto con età compresa tra 20 e 29 anni, rientra negli interventi di questo governo nell'ottica della semplificazione. Si tratta di uno sgravio importante per i veicoli d'epoca ultraventennali, che dal 2015 non avevano diritto ad alcuna agevolazione e oggi, con un semplice "certificato di rilevanza storica", hanno diritto a beneficiare del taglio. Le novità riguardano tutti i veicoli con più di 20 anni (e meno di 30) ai quali è stato rilasciato il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Grazie alla legge di Bilancio i possessori di questi veicoli, una volta accertati i requisiti necessari, provvederanno quindi al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione del 50%».