Alla Casa di Riposo di Farra di Soligo eletto il Comitato degli ospiti e familiari

FARRA DI SOLIGO Dopo tre anni di mandato, il Bon Bozzolla rinnova l’organo di rappresentanza di ospiti e familiari. Nel corso delle scorse settimane i familiari degli ospiti dell’Istituto solighese si sono ritrovati per eleggere il nuovo Comitato. Sono 5 i nuovi membri, due per gli ospiti (Rita Masolin e Iolanda Donadel) e due per i familiari (Maria Teresa Vettorazzo e Sandro Chiesura), più un rappresentante di Casa Cardani (Maria Reato), la residenza per autosufficienti gestita dall’Ente.

“Questo organismo rappresenta i nostri 118 ospiti non autosufficienti e i loro familiari - spiega il presidente Giuseppe Bubola - un ospite e un familiare per il primo piano e un ospite e un familiare per il secondo piano della struttura. A questi si aggiunge poi un ospite di Casa Cardani, la casa che accoglie le persone autosufficienti, a oggi una dozzina sui 20 posti disponibili”.

“Il Comitato - prosegue il presidente - collabora con l’Istituto per una piena e tempestiva informazione alle famiglie e agli ospiti e per promuovere le tante iniziative messe in piedi dall’Ente, come il Bon Bozzolla Porte Aperte che, alla sua terza edizione, si svolgerà il prossimo 25 luglio. Ma non solo, il contributo del Comitato mira anche a proseguire nel migliorare la qualità dei servizi offerti e così la qualità di vita degli anziani”. “Ringraziamo i membri del vecchio Comitato per l’impegno di questi anni trascorsi insieme - ha concluso Bubola - e auguriamo buon lavoro ai nuovi, che sono sicuro sapranno rinnovare nel segno della collaborazione l’attività di questo organo di partecipazione”.