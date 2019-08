Borghi magazine, in copertina un reportage sui luoghi di Goffredo Parise

È la scoperta dei luoghi, dei paesaggi e del ricordo di Goffredo Parise a fare da filo conduttore della copertina e delle dieci pagine che il periodico “Borghi magazine” dedica al grande giornalista e scrittore nel numero doppio di agosto e settembre in edicola in questi giorni. Il giornalista Claudio Bacilieri firma un reportage dedicato a Salgareda e dintorni in occasione dell’avvicinamento alla fase finale della terza edizione del Premio per il reportage, la cui cerimonia di premiazione è in programma al Teatro Comunale Mario Dal Monaco di Treviso sabato 28 settembre.

Un viaggio redatto in doppia lingua italiano/inglese intitolato “Svegliarsi tra le vigne del Prosecco, patrimonio dell’umanità” in cui l’autore – sotto l’attenta regia dell’ideatore e direttore del Premio Antonio Barzaghi – propone ai lettori una meta culturale sia dal punto di vista letterario, che enologico e paesaggistico. Una terra di provincia raccontata incontrando e visitando i protagonisti del Premio. In primis le aziende vitivinicole Le Rive e Cantine Maschio, sponsor dell’iniziativa.

Dal greto del fiume Piave alla “casetta delle fate” dove Parise compose un’opera fondamentale della letteratura italiana del Novecento quali sono i Sillabari, dai vigneti che costituiscono la principale economia del territorio all’incontro con il sindaco di Salgareda (e presidente del Premio Parise) Andrea Favaretto, il periodico regala alla Marca orientale un vero e proprio volano turistico.