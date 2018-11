Borghi più belli d'Italia: Follina vicina al dramma da maltempo di Roccapietore

Anche Il Comitato Festeggiamenti di Farrò, La Bella e Pedeguarda ha deciso di partecipare alla gara di solidarietà che tanti stanno facendo per aiutare iil Bellunese colpito dal maltempo nei giorni scorsi. Comitato Festeggiamenti di Farrò, La Bella e Pedeguarda e solidarietà, un binomio che cerca di far vivere sempre negli eventi che organizza. Ecco che anche nella prossima edizione di Colori d'Inverno-Mercatino di Natale a Follina, 1-2 e 8-9 dicembre, ha pensato ad una iniziativa a favore dei Serrai di Sottoguda di Roccapietore uno dei Borghi più belli di Italia, come lo è Follina, distrutto dal maltempo che ha colpito il bellunese. Il ricavato dalla vendita del vischio, che si terrà durante l'evento, sarà interamente donato per la ricostruzione di questa meravigliosa opera della natura quale erano i Serrai di Sottoguda. "Speriamo sia veramente di buon auspicio per la rinascita di Roccapietore, dei suoi Serrai e della sua popolazione" fanno sapere in paese.