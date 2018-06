Unindustria premia i giovani trevigiani: consegnata la borsa di studio interculturale

TREVISO E’ Marco Bisetto, 17 anni, studente diciassettenne dell’Istituto Palladio di Treviso, il vincitore della borsa di studio promossa da Unindustria Treviso a sostegno del programma di Intercultura con la quale vivrà e studierà per un anno in Francia il prossimo anno scolastico. La consegna è avvenuta nel corso del Consiglio Generale di Unindustria Treviso da parte della Presidente Maria Cristina Piovesana. La borsa di studio, di 10mila euro, è stata promossa, per il sesto anno consecutivo, da Unindustria Treviso in collaborazione con la Fondazione Intercultura Onlus per sostenere concretamente la formazione internazionale dei giovani del nostro territorio.

L’iniziativa è destinata ai figli dei dipendenti, residenti in provincia, delle aziende associate a Unindustria Treviso, nati indicativamente tra il 1° luglio 2000 e il 31 agosto 2003. Il padre di Marco, Renzo Bisetto lavora alla De’ Longhi. Negli anni scorsi la borsa di studio era stata assegnata a Lisa Dal Colle (per un’esperienza scolastica in Messico), Elisa Bernardi (Argentina), Martina Chiara (Usa), Fabio Della Colletta (Messico), Tomaso Bergamo (Costarica) e Alessia Citron, che sta completando il suo anno di studio in Cina. Intercultura da 60 anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi di scambi internazionali che coinvolgono migliaia di giovani e famiglie in tutto il mondo. Per conoscere più a fondo i contenuti dei programmi e le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.intercultura.it, dove sono presenti anche le testimonianze di chi ha già partecipato ai programmi.